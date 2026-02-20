Bradley: Single-family home goes for $175,000

The single-family residence located at 184 South Douglas Avenue in Bradley was sold on Jan. 26. The purchase price was $175,000.

The property occupies a lot of 5,800 square feet.

These nearby homes in Bradley have also recently been purchased:

· In November 2025, a single-family residence at 166 South Clinton Avenue sold for $247,000.

· A single-family residence at 235 South Douglas Avenue, sold in October 2025, for $92,500.

· At 675 East Broadway Street, in October 2025, a single-family residence was sold for $156,000.