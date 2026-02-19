Sale closed in Sterling: $375,000 for a single-family home

A single-family residence located at 1202 Gregden Shores Drive in Sterling has a new owner since Jan. 22.
The 1,758-square-foot home, built in 1965, was sold for $375,000, or $213 per square foot. This is a single-story house. Additionally, the building offers two parking spots. The lot of the property covers an area of 0.6 acres.
Other homes that have recently been purchased close by include:
· A 2,212-square-foot single-family residence at 1310 Gregden Shores Drive in Sterling, sold in October 2025, for $400,000, a price per square foot of $181.
· At 800 Gregden Shores Drive in Sterling, in August 2025, a 2,042-square-foot single-family residence was sold for $210,500, a price per square foot of $103.