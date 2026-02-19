Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

Kankakee: Single-family home goes for $170,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family residence located at 365 South Myrtle Avenue in Kankakee was sold on Jan. 23. The purchase price was $170,000.

The lot of the property covers an area of 7,250 square feet.

Other homes in Kankakee that have recently been purchased close by include:

· At 375 South Elm Avenue, in February 2025, a single-family residence was sold for $148,000.

· In November 2025, a single-family residence at 435 South Myrtle Avenue sold for $180,000.

· A single-family residence at 453 South Elm Avenue, sold in February 2025, for $150,000.

Real EstateUnited Robots