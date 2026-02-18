Single-family home sells for $558,500 in Batavia

The single-family residence located at 441 Freedlund Course in Batavia was sold on Feb. 5. The purchase price was $558,500.
Other homes in Batavia have recently been sold nearby:
· A 3,278-square-foot single-family house at 668 Branson Drive, sold in December 2025, for $783,000, a price per square foot of $239. The home has four bedrooms and four bathrooms.
· In November 2025, a single-family home at 648 Branson Drive sold for $772,000.
· At 748 Hamilton Way, in November 2025, a 3,125-square-foot single-family residence was sold for $545,000, a price per square foot of $174. The home has four bedrooms and three bathrooms.