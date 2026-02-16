Single-family home sells in Woodridge for $465,000

The single-family residence located at 6819 Harvest Avenue in Woodridge was sold on Jan. 27, for $465,000, or $211 per square foot.
The home, built in 1978, has an interior space of 2,200 square feet. This is a two-story house. The property is equipped with steam heating. Additionally, the building offers two parking spots. The property occupies a lot of 8,276 square feet.
Other homes in Woodridge have recently changed hands nearby:
· A 1,729-square-foot single-family residence at 2054 Vantage Street, sold in June 2025, for $457,000, a price per square foot of $264.
· At 2025 Sunnydale Street, in January 2025, a 1,338-square-foot single-family residence was sold for $452,000, a price per square foot of $338.
· In November 2025, a 2,160-square-foot single-family residence at 2032 Wheeler Street sold for $541,000, a price per square foot of $250.