Single-family home in Pingree Grove goes for $300,000

A single-family residence located at 898 Emerald Drive in Pingree Grove changed owner on Feb. 4.
The 1,617-square-foot house, built in 2008, was sold for $300,000, or $186 per square foot. This is a single-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building offers a parking spot for two cars. The property occupies a lot of 1,742 square feet.
Other homes in Pingree Grove that have recently been purchased close by include:
· At 937 Emerald Drive, in November 2025, a 1,653-square-foot single-family home was sold for $300,000, a price per square foot of $181.
· In May 2025, a 1,728-square-foot single-family house at 886 Galway Lane sold for $285,000, a price per square foot of $165.
· A 1,617-square-foot single-family residence at 840 Clover Lane, sold in October 2025, for $300,000, a price per square foot of $186.