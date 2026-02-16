Single-family home in Coal City goes for $372,500

A single-family residence located at 120 East Elm Street in Coal City has a new owner since Jan. 22.
The 1,695-square-foot home, built in 1986, was sold for $372,500, or $220 per square foot. The property is situated on a lot spanning 12,632 square feet.
Other homes in Coal City have recently been sold nearby:
· A 1,452-square-foot single-family residence at 170 East Walnut Street, sold in November 2025, for $281,000, a price per square foot of $194.
· In December 2025, a single-family residence at 95 East Park Street sold for $195,000.
· At 145 East Des Plaines Street, in July 2025, a 1,105-square-foot single-family residence was sold for $236,000, a price per square foot of $214.