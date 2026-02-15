Sale closed in Morris: $341,000 for a single-family home

A 1,726-square-foot single-family residence, built in 1998, has changed hands.
The home at 1665 Schubert Drive in Morris was sold on Jan. 14 for $341,000, or $198 per square foot. The property’s lot measures 10,890 square feet.
These nearby homes in Morris have also recently been purchased:
· At 1717 Anne Lane, in July 2025, a 2,250-square-foot single-family residence was sold for $392,000, a price per square foot of $174.
· In October 2025, a 1,185-square-foot single-family residence at 1487 Mollie Drive sold for $257,000, a price per square foot of $217.
· A 3,164-square-foot single-family residence at 1387 Lakeside Lane, sold in July 2025, for $350,000, a price per square foot of $111.