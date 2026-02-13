Shaw Local

Real Estate

Residential home sells in Morris for $358,000

By United Robots

A residential property located at 1009 Dupont Avenue, Unit 1011 in Morris changed owner on Jan. 20.

The 840-square-foot house, built in 1977, was sold for $358,000, or $426 per square foot. The property sits on a 13,068-square-foot lot.

These nearby homes in Morris have also recently changed hands:

· At 1022 Quail Drive, Unit 1011, in December 2025, a 1,120-square-foot residential property was sold for $190,000, a price per square foot of $170.

· In July 2025, a 1,314-square-foot residential property at 1321 Dresden Drive, Unit 1011 sold for $233,000, a price per square foot of $177.

· A 1,223-square-foot residential property at 421 Oak Street, Unit 1011, sold in June 2025, for $240,000, a price per square foot of $196.

