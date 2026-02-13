Morris: Single-family home sells for $350,000

The single-family residence located at 404 East Benton Street in Morris was sold on Jan. 21, for $350,000, or $191 per square foot.
The home, built in 1920, has an interior space of 1,830 square feet. The property is situated on a lot spanning 6,970 square feet.
These nearby homes in Morris have also recently been purchased:
· At 414 East Chapin Street, in January, a 1,792-square-foot single-family residence was sold for $255,000, a price per square foot of $142.
· A 1,048-square-foot single-family residence at 505 East Douglas Street, sold in August 2025, for $218,000, a price per square foot of $208.
· In January, a 1,344-square-foot single-family residence at 418 East Armstrong Street sold for $190,000, a price per square foot of $141.