Single-family home sells in Plainfield for $620,000

A single-family residence located at 12717 Wexford Drive in Plainfield has a new owner since Jan. 27.
The 2,851-square-foot house, built in 2005, was sold for $620,000, or $217 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 13,504 square feet.
These nearby homes in Plainfield have also recently been sold:
· In March 2025, a 3,071-square-foot single-family home at 12532 Canterbury Drive sold for $581,000, a price per square foot of $189.
· A 2,396-square-foot single-family house at 24815 Newberry Way, sold in August 2025, for $595,000, a price per square foot of $248.
· At 25205 Pastoral Drive, in January, a 3,071-square-foot single-family residence was sold for $527,000, a price per square foot of $172.