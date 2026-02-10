Single-family home sells in Joliet for $338,200

A single-family residence located at 1424 Phoenix Lane in Joliet has a new owner since Jan. 27.
The 2,014-square-foot house, built in 1991, was sold for $338,200, or $168 per square foot. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building includes access to an attached garage. The lot of the property covers an area of 9,148 square feet.
These nearby homes in Joliet have also recently been sold:
· In August 2025, a 1,460-square-foot single-family house at 1412 Timberline Drive sold for $225,000, a price per square foot of $154.
· At 3302 Traymore Drive, in April 2025, a 1,788-square-foot single-family home was sold for $350,000, a price per square foot of $196.
· A 1,826-square-foot single-family home at 3411 Theodore Street, sold in January 2025, for $335,000, a price per square foot of $183.