Sale closed in Sugar Grove: $588,500 for a single-family home

A 3,123-square-foot single-family house, built in 2002, has changed hands.

The house at 611 Pine Street in Sugar Grove was sold on Jan. 27 for $588,500, or $188 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building has access to three parking spots.

Other homes in Sugar Grove that have recently been sold close by include:

· At 1123 Redbud Lane, in September 2025, a 2,640-square-foot single-family home was sold for $715,000, a price per square foot of $271.

· In December 2025, a 2,064-square-foot single-family residence at 604 Hickory sold for $495,000, a price per square foot of $240.

· A 2,749-square-foot single-family residence at 1042 Oak Street, sold in November 2025, for $532,500, a price per square foot of $194.