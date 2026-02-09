Sale closed in Huntley: $542,000 for a single-family home

A 2,216-square-foot single-family residence, built in 2003, has changed hands.

The house at 12770 Timber Creek Drive in Huntley was sold on Jan. 27 for $542,000, or $245 per square foot. This is a single-story house. The interior features a fireplace. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building offers a parking spot for two cars. The property is situated on a lot spanning 9,148 square feet.

These nearby homes in Huntley have also recently been purchased:

· In October 2025, a 1,734-square-foot single-family house at 12771 Green Meadow Avenue sold for $460,000, a price per square foot of $265.

· A 2,639-square-foot single-family home at 12871 Timber Creek Drive, sold in January, for $560,000, a price per square foot of $212.

· At 12910 Woodland Trail, in September 2025, a 2,621-square-foot single-family home was sold for $470,000, a price per square foot of $179.