Single-family home in Channahon sells for $384,000

The single-family residence located at 26832 West Hemlock Road in Channahon was sold on Jan. 6, for $384,000, or $162 per square foot.
The house, built in 2005, has an interior space of 2,368 square feet. The property is situated on a lot spanning 9,583 square feet.
Other homes in Channahon that have recently been purchased close by include:
· At 26956 West Hemlock Road, in March 2025, a 2,258-square-foot single-family residence was sold for $309,000, a price per square foot of $137.
· A 2,564-square-foot single-family residence at 27039 West Hemlock Road, sold in January 2025, for $360,000, a price per square foot of $140.
· In October 2025, a 2,370-square-foot single-family residence at 25765 South Yellow Pine Drive sold for $405,000, a price per square foot of $171.