Sale closed in Streator: $104,000 for a single-family home built in 1879

The single-family residence located at 807 North Park Street in Streator was sold on Jan. 21, for $104,000, or $90 per square foot.
The house, built in 1879, has an interior space of 1,160 square feet. This is a single-story house.
These nearby homes in Streator have also recently been purchased:
· A 1,664-square-foot single-family residence at 105 North Grant Street, sold in March 2025, for $107,000, a price per square foot of $64.
· In March 2025, a 1,176-square-foot single-family residence at 305 North Grant Street sold for $65,000, a price per square foot of $55.
· At 904 North Vermillion Street, in December 2025, a 1,240-square-foot single-family residence was sold for $155,000, a price per square foot of $125.