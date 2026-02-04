Single-family home in Naperville goes for $762,000

The single-family residence located at 2711 Wait Road in Naperville was sold on Jan. 21, for $762,000, or $252 per square foot.
The house, built in 1998, has an interior space of 3,025 square feet. This is a two-story house. The property sits on a 10,019-square-foot lot.
Other homes in Naperville have recently changed hands nearby:
· A 2,874-square-foot single-family house at 4919 Clearwater Lane, sold in June 2025, for $865,000, a price per square foot of $301.
· At 4611 Fesseneva Court, in August 2025, a 2,526-square-foot single-family home was sold for $807,000, a price per square foot of $319.
· In March 2025, a 1,884-square-foot single-family residence at 4868 Snapjack Circle sold for $604,000, a price per square foot of $321.