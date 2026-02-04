Single-family home built in 1952 in Joliet goes for $335,000

A single-family house located at 1621 Mayfield Avenue in Joliet changed owners on Jan. 20.
The 1,288-square-foot house, built in 1952, was sold for $335,000, or $260 per square foot. This is a single-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building features two parking spots. The property’s lot measures 12,672 square feet.
Other homes in Joliet that have recently been sold close by include:
· At 1613 Douglas Street, in September 2025, a 1,424-square-foot single-family residence was sold for $320,000, a price per square foot of $225.
· In December 2025, a 1,416-square-foot single-family home at 1608 Mayfield Avenue sold for $191,800, a price per square foot of $135.
· A 1,256-square-foot single-family house at 1712 Avalon Avenue, sold in July 2025, for $290,000, a price per square foot of $231.