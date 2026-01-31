Single-family home in Cary sells for $348,000

A single-family residence located at 589 Arthur Drive in Cary has a new owner since Jan. 14.
The 1,390-square-foot house, built in 1978, was sold for $348,000, or $250 per square foot. This is a single-story house. The property is equipped with forced air heating. The property sits on a 9,240-square-foot lot.
Other homes in Cary have recently been sold nearby:
· In May 2025, a 1,342-square-foot single-family house at 544 Arthur Drive sold for $335,000, a price per square foot of $250.
· At 214 North School Street, in April 2025, a 1,362-square-foot single-family home was sold for $320,000, a price per square foot of $235.
· A 2,555-square-foot single-family home at 582 Norman Drive, sold in May 2025, for $388,000, a price per square foot of $152. The home has four bedrooms and three bathrooms.