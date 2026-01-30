Shaw Local

Single-family home sells for $240,000 in Dixon

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family residence located at 1117 Beech Drive in Dixon was sold on Jan. 7, for $240,000, or $116 per square foot.

The house, built in 1964, has an interior space of 2,062 square feet. This is a two-story house.

Other homes in Dixon that have recently been purchased close by include:

· In August 2025, a 1,680-square-foot single-family residence at 1104 Beech Drive sold for $165,000, a price per square foot of $98.

· A 1,352-square-foot single-family residence at 924 Marvid Avenue, sold in August 2025, for $240,000, a price per square foot of $178.

· At 1105 Eastern Avenue, in May 2025, a 1,260-square-foot single-family residence was sold for $182,000, a price per square foot of $144.

