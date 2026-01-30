Single-family home built in 1915 in Ottawa goes for $185,000

The single-family residence located at 1356 West Jefferson Street in Ottawa was sold on Jan. 14, for $185,000, or $134 per square foot.
The home, built in 1915, has an interior space of 1,384 square feet. This is a single-story house.
Other homes in Ottawa have recently been sold nearby:
· In January, a single-family residence at 1411 West Jackson Street sold for $150,000.
· At 1315 West Jackson Street, in August 2025, a 1,590-square-foot single-family residence was sold for $270,000, a price per square foot of $170.
· A 1,530-square-foot single-family residence at 1408 West Jackson Street, sold in March 2025, for $235,000, a price per square foot of $154.