Sale closed in Morris: $235,000 for a single-family home

A single-family residence located at 1209 Lakewood Drive in Morris changed ownership on Jan. 2.
The 1,547-square-foot house, built in 1993, was sold for $235,000, or $152 per square foot.
These nearby homes in Morris have also recently been sold:
· At 1309 Dresden Drive, in September 2025, a 1,562-square-foot single-family residence was sold for $215,000, a price per square foot of $138.
· In July 2025, a 1,056-square-foot single-family residence at 1030 West Dresden Drive sold for $192,000, a price per square foot of $182.
· A 3,186-square-foot single-family residence at 1411 Dupont Avenue, sold in January 2025, for $297,500, a price per square foot of $93.