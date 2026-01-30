Sale closed in Minooka: $485,000 for a single-family home

A single-family residence located at 713 Joanne Drive in Minooka has a new owner since Dec. 30, 2025.
The 2,918-square-foot home, built in 2005, was sold for $485,000, or $166 per square foot. The property is situated on a lot spanning 10,019 square feet.
These nearby homes in Minooka have also recently been purchased:
· In May 2025, a 2,430-square-foot single-family residence at 708 Long Ridge Trail sold for $432,000, a price per square foot of $178.
· At 910 Catherine Glen, in March 2025, a 1,908-square-foot single-family residence was sold for $375,000, a price per square foot of $197.
· A 2,027-square-foot single-family residence at 703 Stillwater Court, sold in November 2025, for $515,000, a price per square foot of $254.