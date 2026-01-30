Sale closed in Downers Grove: $895,000 for a single-family home

A single-family residence located at 1460 Arrow Wood Lane in Downers Grove has a new owner since Jan. 13.
The 2,297-square-foot house, built in 1969, was sold for $895,000, or $390 per square foot. This is a two-story house. Additionally, the home has access to an attached two-car garage. The property sits on a 7,797-square-foot lot.
These nearby homes in Downers Grove have also recently been sold:
· In April 2025, a 2,782-square-foot single-family residence at 3541 Pomeroy Court sold for $825,000, a price per square foot of $297.
· At 1431 Coral Berry Lane, in September 2025, a 2,106-square-foot single-family residence was sold for $800,000, a price per square foot of $380. The home has four bedrooms and four bathrooms.
· A 2,342-square-foot single-family residence at 3671 Red Bud Court, sold in December 2024, for $640,000, a price per square foot of $273.