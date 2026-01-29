Single-family home sells in Streator for $130,000

The single-family residence located at 1105 South Park Street in Streator was sold on Jan. 8, for $130,000, or $129 per square foot.
The home, built in 1924, has an interior space of 1,008 square feet. This is a single-story house.
Other homes in Streator have recently changed hands nearby:
· At 919 South Vermillion Street, in October 2025, a 1,032-square-foot single-family residence was sold for $155,000, a price per square foot of $150.
· A 1,170-square-foot single-family residence at 1104 South Bloomington Street, sold in September 2025, for $150,000, a price per square foot of $128.
· In November 2025, a 1,203-square-foot single-family residence at 305 East 12th Street sold for $177,000, a price per square foot of $147.