Single-family home sells for $175,000 in Dixon

A single-family residence located at 1312 West 6th Street in Dixon changed ownership on Jan. 7.
The 936-square-foot house, built in 1926, was sold for $175,000, or $187 per square foot. This is a single-story house.
Other homes in Dixon that have recently been sold close by include:
· A 1,248-square-foot single-family residence at 620 West Douglas Avenue, sold in February 2025, for $122,000, a price per square foot of $98.
· At 1618 West 4th Street, in September 2025, a single-family residence was sold for $128,000.
· In March 2025, a 1,610-square-foot single-family residence at 401 West Logan Avenue sold for $175,000, a price per square foot of $109.