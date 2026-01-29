Single-family home in Coal City built in 1925 goes for $195,000

A single-family residence located at 95 East Park Street in Coal City changed ownership on Dec. 17, 2025.
The 832-square-foot home, built in 1925, was sold for $195,000, or $234 per square foot. The property sits on a 6,534-square-foot lot.
These nearby homes in Coal City have also recently been sold:
· At 560 East Vermillion Street, in November 2025, a 1,314-square-foot single-family residence was sold for $160,000, a price per square foot of $122.
· A 1,452-square-foot single-family residence at 170 East Walnut Street, sold in November 2025, for $281,000, a price per square foot of $194.
· In August 2025, a single-family residence at 430 East Kankakee Street sold for $220,000.