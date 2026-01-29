Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

Sale closed in Ottawa: $165,000 for a single-family home

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 906 Cornell Street in Ottawa has a new owner since Jan. 8.

The 986-square-foot home, built in 1952, was sold for $165,000, or $167 per square foot. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 7,841 square feet.

Other homes in Ottawa that have recently been purchased close by include:

· In August 2025, a 1,120-square-foot single-family residence at 201 College Avenue sold for $210,000, a price per square foot of $188.

· At 933 Chambers Street, in May 2025, a 1,206-square-foot single-family residence was sold for $200,000, a price per square foot of $166.

· A 1,152-square-foot single-family residence at 204 Willard Avenue, sold in December 2025, for $137,000, a price per square foot of $119.

Real EstateUnited Robots