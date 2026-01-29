Shaw Local

Real Estate

Sale closed in Dixon: $155,000 for a single-family home

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family residence located at 1304 West 6th Street in Dixon was sold on Jan. 9, for $155,000, or $124 per square foot.

The home, built in 1905, has an interior space of 1,254 square feet. This is a two-story house. The property is situated on a lot spanning 9,000 square feet.

Other homes in Dixon have recently been purchased nearby:

· A 1,044-square-foot single-family residence at 612 West Douglas Avenue, sold in December 2025, for $80,000, a price per square foot of $77.

· At 620 West Douglas Avenue, in February 2025, a 1,248-square-foot single-family residence was sold for $122,000, a price per square foot of $98.

· In November 2025, a 1,080-square-foot single-family residence at 1013 West 7th Street sold for $85,000, a price per square foot of $79.

