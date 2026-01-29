Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

Morris: Single-family home sells for $300,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 115 Green Acres Drive in Morris changed ownership on Dec. 31, 2025.

The 3,056-square-foot house, built in 1973, was sold for $300,000, or $98 per square foot. The property occupies a lot of 7,841 square feet.

Other homes in Morris that have recently changed hands close by include:

· At 130 Meadowbrook Lane, in October 2025, a 1,701-square-foot single-family residence was sold for $260,000, a price per square foot of $153.

· In July 2025, a single-family residence at 2427 Parklake Drive sold for $225,000.

· A 1,924-square-foot single-family residence at 2410 Parklake Drive, sold in July 2025, for $245,000, a price per square foot of $127.

Real EstateUnited RobotsGrundy County Front Headlines