Morris: Single-family home sells for $300,000

A single-family residence located at 115 Green Acres Drive in Morris changed ownership on Dec. 31, 2025.
The 3,056-square-foot house, built in 1973, was sold for $300,000, or $98 per square foot. The property occupies a lot of 7,841 square feet.
Other homes in Morris that have recently changed hands close by include:
· At 130 Meadowbrook Lane, in October 2025, a 1,701-square-foot single-family residence was sold for $260,000, a price per square foot of $153.
· In July 2025, a single-family residence at 2427 Parklake Drive sold for $225,000.
· A 1,924-square-foot single-family residence at 2410 Parklake Drive, sold in July 2025, for $245,000, a price per square foot of $127.