Lake In The Hills: Single-family home goes for $440,000

A 2,136-square-foot single-family house, built in 2001, has changed hands.
The home at 3891 Willow View Drive in Lake In The Hills was sold on Jan. 5 for $440,000, or $206 per square foot. Inside, there is a fireplace. The property is equipped with central A/C. The property’s lot measures 2,468 square feet.
These nearby homes in Lake In The Hills have also recently been sold:
· A 2,238-square-foot single-family home at 3925 Peartree Drive, sold in December 2025, for $410,000, a price per square foot of $183.
· In May 2025, a 2,136-square-foot single-family residence at 4031 Willow View Drive sold for $395,000, a price per square foot of $185.
· At 3965 Peartree Drive, in November 2025, a 1,791-square-foot single-family residence was sold for $436,000, a price per square foot of $243.