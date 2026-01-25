Single-family home sells for $396,000 in Paw Paw

A single-family residence located at 235 Wabansi Trail in Paw Paw has a new owner since Dec. 22, 2025.
The 2,298-square-foot home, built in 2005, was sold for $396,000, or $172 per square foot. This is a single-story house. Additionally, the home features three parking spots. The property occupies a lot of 14,000 square feet.
These nearby homes in Paw Paw have also recently been sold:
· At 211 Wabansi Trail, in December 2025, a 2,152-square-foot single-family residence was sold for $409,000, a price per square foot of $190.
· In October 2025, a single-family residence at 251 Chapman Street sold for $335,500.
· A 1,311-square-foot single-family residence at 206 Wheeler Street, sold in April 2025, for $205,000, a price per square foot of $156.