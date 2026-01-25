Shaw Local

Sale closed in Mendota: $242,000 for a single-family home

By United Robots

A single-family residence located at 2106 Cedar Avenue in Mendota changed ownership on Dec. 30, 2025.

The 1,260-square-foot home, built in 1967, was sold for $242,000, or $192 per square foot. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 11,761 square feet.

These nearby homes in Mendota have also recently been purchased:

· At 2013 Pine Avenue, in November 2025, a 1,628-square-foot single-family residence was sold for $255,000, a price per square foot of $157.

· A 1,360-square-foot single-family residence at 2012 Gwendolyn Avenue, sold in April 2025, for $270,000, a price per square foot of $199.

· In October 2025, a 1,421-square-foot single-family residence at 2001 Diana Drive sold for $225,000, a price per square foot of $158.

