Rochelle: Single-family home sells for $274,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family home located at 1127 Pickwick Drive in Rochelle was sold on Jan. 6, for $274,000, or $184 per square foot.

The house, built in 1993, has an interior space of 1,486 square feet. This is a single-story house. The property occupies a lot of 10,454 square feet.

Other homes in Rochelle that have recently been sold close by include:

· At 1108 Gehant Court, in December 2025, a 1,946-square-foot single-family residence was sold for $345,000, a price per square foot of $177.

· A 1,476-square-foot single-family house at 1120 Westview Drive, sold in June 2025, for $165,000, a price per square foot of $112.

· In June 2025, a 1,588-square-foot single-family house at 1170 Clifton Terrace sold for $292,000, a price per square foot of $184.

