Streator: Single-family home goes for $150,000

A single-family residence located at 207 West Larue Street in Streator has a new owner since Jan. 6.
The 1,431-square-foot house, built in 1940, was sold for $150,000, or $105 per square foot. This is a single-story house.
These nearby homes in Streator have also recently been sold:
· At 305 West Grant Street, in November 2025, a 1,172-square-foot single-family residence was sold for $105,000, a price per square foot of $90.
· In September 2025, a 1,336-square-foot single-family residence at 105 West Grant Street sold for $180,000, a price per square foot of $135.
· A 1,664-square-foot single-family residence at 105 East Grant Street, sold in March 2025, for $107,000, a price per square foot of $64.