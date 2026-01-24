Streator: Single-family home built in 1870 goes for $290,000

A 3,138-square-foot single-family residence, built in 1870, has changed hands.
The house at 202 Pleasant Avenue in Streator was sold on Jan. 2 for $290,000, or $92 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 0.4 acres.
Other homes in Streator have recently been sold nearby:
· At 110 Lasalle Street, in July 2025, a 2,372-square-foot single-family residence was sold for $155,000, a price per square foot of $65.
· In August 2025, a 1,902-square-foot single-family residence at 310 South Monroe Street sold for $158,000, a price per square foot of $83.
· A 1,590-square-foot single-family residence at 607 West Bridge Street, sold in February 2025, for $149,000, a price per square foot of $94.