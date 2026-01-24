Shaw Local

Single-family home in Cary sells for $284,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family residence located at 157 Bell Drive in Cary was sold on Jan. 9, for $284,000, or $194 per square foot.

The home, built in 1959, has an interior space of 1,466 square feet. This is a single-story house. The property is equipped with hot water heating. The property sits on a 10,152-square-foot lot.

Other homes in Cary that have recently been sold close by include:

· At 139 Sherwood Drive, in April 2025, a 1,298-square-foot single-family home was sold for $370,000, a price per square foot of $285.

· In September 2025, a 1,384-square-foot single-family house at 211 Sherwood Drive sold for $415,000, a price per square foot of $300.

· A 1,338-square-foot single-family house at 226 Pearl Street, sold in March 2025, for $301,000, a price per square foot of $225.

