Sale closed in La Salle: $200,000 for a single-family home built in 1910

A 1,068-square-foot single-family residence, built in 1910, has changed hands.
The home at 1029 Creve Coeur Street in La Salle was sold on Dec. 31, 2025, for $200,000, or $187 per square foot. This is a single-story house. The property’s lot measures 6,970 square feet.
These nearby homes in La Salle have also recently changed hands:
· At 132 9th Street, in January 2025, a single-family residence was sold for $108,500.
· A 1,072-square-foot single-family residence at 827 Creve Coeur Street, sold in April 2025, for $137,000, a price per square foot of $128.
· In August 2025, a single-family residence at 345 9th Street sold for $130,000.