Sale closed in Dixon: $175,000 for a single-family home built in 1911

A 1,023-square-foot single-family residence, built in 1911, has changed hands.
The home at 1308 West 6th Street in Dixon was sold on Jan. 6 for $175,000, or $171 per square foot. This is a two-story house. The property is situated on a lot spanning 7,500 square feet.
Other homes in Dixon have recently changed hands nearby:
· In February 2025, a 1,248-square-foot single-family residence at 620 West Douglas Avenue sold for $122,000, a price per square foot of $98.
· At 1618 West 4th Street, in September 2025, a single-family residence was sold for $128,000.
· A 1,610-square-foot single-family residence at 401 West Logan Avenue, sold in March 2025, for $175,000, a price per square foot of $109.