Single-family home sells for $240,000 in Braceville

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 417 North Merrill Street in Braceville has a new owner since Dec. 18, 2025.

The 1,469-square-foot home, built in 1976, was sold for $240,000, or $163 per square foot. The lot of the property covers an area of 0.5 acres.

These nearby homes have also recently been sold:

· A 1,288-square-foot single-family residence at 133 North Gould Street in Braceville, sold in July 2025, for $253,000, a price per square foot of $196.

· At 602 North North Street in Braceville, in February 2025, a 1,240-square-foot single-family residence was sold for $245,000, a price per square foot of $198.

