Single-family home in Morris sells for $350,000

The single-family residence located at 800 Charles Street in Morris was sold on Dec. 22, 2025, for $350,000, or $227 per square foot.
The home, built in 1977, has an interior space of 1,544 square feet. The lot of the property covers an area of 12,632 square feet.
Other homes in Morris that have recently been sold close by include:
· In October 2025, a 1,403-square-foot single-family residence at 801 Charles Street sold for $325,000, a price per square foot of $232.
· At 1802 Charles Street, in May 2025, a 1,749-square-foot single-family residence was sold for $301,000, a price per square foot of $172.
· A 2,303-square-foot single-family residence at 604 Brentwood Drive, sold in January 2025, for $303,500, a price per square foot of $132.