Joliet: Single-family home built in 1907 sells for $380,000

A single-family house located at 409 State Street in Joliet changed ownership on Jan. 6.
The 2,480-square-foot house, built in 1907, was sold for $380,000, or $153 per square foot. This two-story house has six bedrooms and three bathrooms. The property is equipped with forced air heating. The lot of the property covers an area of 4,884 square feet.
Other homes in Joliet have recently been sold nearby:
· At 304 Liberty Street, in July 2025, a 3,840-square-foot single-family residence was sold for $385,000, a price per square foot of $100.
· A 1,050-square-foot single-family home at 513 North Bluff Street, sold in January 2025, for $248,500, a price per square foot of $237.
· In September 2025, a single-family house at 314 Parks Avenue sold for $210,000.