Single-family home in Huntley sells for $415,000

A 1,642-square-foot single-family house, built in 1999, has changed hands.
The house at 12298 Winding Creek Loop in Huntley was sold on Jan. 9 for $415,000, or $253 per square foot. This is a single-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the home offers two parking spots. The property is situated on a lot spanning 12,632 square feet.
Other homes in Huntley have recently been sold nearby:
· In December 2025, a 1,130-square-foot single-family residence at 12965 Oak Grove Drive sold for $290,000, a price per square foot of $257.
· A 1,784-square-foot single-family home at 12966 Oak Grove Drive, sold in October 2025, for $398,000, a price per square foot of $223.
· At 12755 Horseshoe Trail, in September 2025, a 1,230-square-foot single-family home was sold for $322,000, a price per square foot of $262.