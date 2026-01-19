Single-family home sells in Ottawa for $114,000

The single-family residence located at 1619 Poplar Street in Ottawa was sold on Dec. 23, 2025, for $114,000, or $149 per square foot.
The house, built in 1935, has an interior space of 764 square feet. This is a single-story house. The property’s lot measures 7,405 square feet.
Other homes in Ottawa have recently been purchased nearby:
· At 1703 Mulberry Street, in March 2025, an single-family residence was sold for $126,000.
· In June 2025, a single-family residence at 1524 Pine Street sold for $104,000.
· A 1,112-square-foot single-family residence at 1627 Sycamore Street, sold in June 2025, for $150,500, a price per square foot of $135.