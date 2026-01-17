Single-family home built in 1911 sells for $185,000 in Dixon

The single-family residence located at 1501 South College Avenue in Dixon was sold on Dec. 17, 2025, for $185,000, or $117 per square foot.
The house, built in 1911, has an interior space of 1,586 square feet. This is a single-story house. The property’s lot measures 0.4 acres.
These nearby homes in Dixon have also recently been purchased:
· At 1417 South College Avenue, in July 2025, a single-family residence was sold for $150,000.
· A 2,000-square-foot single-family residence at 1528 South College Avenue, sold in July 2025, for $260,000, a price per square foot of $130.
· In November 2025, a 1,348-square-foot single-family residence at 1670 South Overlook Drive sold for $274,000, a price per square foot of $203.