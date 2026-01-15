Sale closed in Oglesby: $148,000 for a single-family home built in 1900

A single-family residence located at 424 East 1st Street in Oglesby has a new owner since Dec. 29, 2025.
The 976-square-foot house, built in 1900, was sold for $148,000, or $152 per square foot. This is a single-story house. The property’s lot measures 7,405 square feet.
These nearby homes in Oglesby have also recently been purchased:
· At 100 East Watson Avenue, in August 2025, a 1,890-square-foot single-family residence was sold for $145,000, a price per square foot of $77.
· In May 2025, a 1,176-square-foot single-family residence at 325 East Maple Street, sold for $158,500, a price per square foot of $135.
· A 1,278-square-foot single-family residence at 357 East Florence Street, sold in April 2025, for $137,500, a price per square foot of $108.