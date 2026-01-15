Rochelle: Single-family home goes for $345,000

A single-family house located at 1108 Gehant Court in Rochelle changed owner on Dec. 26, 2025.
The 1,946-square-foot home, built in 1998, was sold for $345,000, or $177 per square foot. This is a single-story house.
These nearby homes in Rochelle have also recently been sold:
· A 1,895-square-foot single-family home at 1117 McCall Court, sold in May 2025, for $285,000, a price per square foot of $150.
· In June 2025, a 1,702-square-foot single-family residence at 1204 Clifton Terrace sold for $317,000, a price per square foot of $186.
· At 1119 Pickwick Drive, in January 2025, a 1,778-square-foot single-family residence was sold for $276,000, a price per square foot of $155.