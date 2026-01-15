Earlville: Single-family home goes for $350,000

A single-family residence located at 4470 East 1369th Road in Earlville changed owner on Dec. 26, 2025.
The 1,968-square-foot home, built in 2005, was sold for $350,000, or $178 per square foot. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 1 acre.
These nearby homes in Earlville have also recently changed hands:
· A 1,004-square-foot single-family residence at 1348 North 4483rd Road, sold in September 2025, for $250,000, a price per square foot of $249.
· At 917 East Sunset Avenue, in July 2025, a 1,620-square-foot single-family residence was sold for $222,000, a price per square foot of $137.
· In June 2025, a 1,992-square-foot single-family residence at 4440 East 1319th Road sold for $420,000, a price per square foot of $211.