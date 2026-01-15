Dixon: Single-family home goes for $226,000

A single-family residence located at 1218 Goral Court in Dixon has a new owner since Dec. 18, 2025.
The 1,204-square-foot house, built in 1976, was sold for $226,000, or $188 per square foot. This is a single-story house. Additionally, the home offers a parking space for two cars.
Other homes in Dixon that have recently been purchased close by include:
· In March 2025, a 1,308-square-foot single-family residence at 320 Ferris Street sold for $140,000, a price per square foot of $107.
· A 1,012-square-foot single-family residence at 1127 4th Avenue, sold in December 2025, for $129,000, a price per square foot of $127.
· At 1004 Johnson Avenue, in November 2025, a 1,180-square-foot single-family residence was sold for $159,000, a price per square foot of $135.