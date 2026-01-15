Shaw Local

Dixon: Single-family home built in 1940 goes for $259,500

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

A 2,352-square-foot single-family residence, built in 1940, has changed hands.

The house at 914 East Chamberlin Street in Dixon was sold on Dec. 19, 2025 for $259,500, or $110 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 15,000 square feet.

These nearby homes in Dixon have also recently been sold:

· In September 2025, a single-family residence at 516 East Assembly Place sold for $150,000.

· A 1,320-square-foot single-family residence at 1017 East Chamberlin Street, sold in December 2024, for $175,000, a price per square foot of $133.

· At 706 East Washington Avenue, in September 2025, a 2,160-square-foot single-family residence was sold for $270,000, a price per square foot of $125.

